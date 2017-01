Borsa al test dieselgate FCA, Ubi Banca vola +10%

L’effetto Trump sta svanendo sui mercati. Il dollaro ritraccia, mentre la volatilità sulla sterlina misurata nell’arco di una settimana è salita ai massimi da novembre. A Piazza Affari occhio su due titoli su tutti: Unicredit, la cui assemblea straordinaria dei soci ha votato a favore dell’operazione di aumento capitale da 13 miliardi di euro, e FCA. Ubi Banca titolo migliore del Ftse Mib con un balzo +9,59% sulla scia delle ultime novità che riguardano l’acquisizione di tre good bank di CariChieti, Banca Marche e Banca Etruria.

Il titolo della casa automobilistica rimbalza dopo aver perso il 16% ieri. L’EPA, l’ente di protezione dell’ambiente americana, ha accusato il gruppo di aver truccato i test sulle emissioni dei motori diesel, utilizzando software truffaldini in 104 mila modelli di suv e truck negli Stati Uniti.

Il gruppo dice di essere in regola ed è pronto a collaborare con le autorità e la nuova amministrazione che si insedierà a Washington il 20 gennaio.

Le trimestrali di JP Morgan e Bank of America si sono confermate positive, migliori delle attese. Sugli altri mercati, sono durati poco gli acquisti sul petrolio.

Ieri l’Arabia Saudita ha annunciato un taglio alla produzione di greggio maggiore del previsto, così come la Russia, mentre la Cina ha aumentato l’import del 14%. Secondo voci di mercato, i prezzi potrebbero restare sostenuti in previsione della quotazione di Saudi Aramco. Il ministro saudita dell’Energia ha pronosticato una forte domanda nel 2017, superiore al milione di barili al giorno, e un mercato molto affollato e saturo di domanda nel giro di due tre anni. Tuttavia le quotazioni del petrolio hanno azzerato i guadagni nel corso della sessione, virando in rosso.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.