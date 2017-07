Scosse da Russiagate, Borse ritrovano spinta grazie a Yellen

Era l’appuntamento più atteso della settimana e non ha deluso: l’intervento di Janet Yellen al Congresso usa, durante il quale la presidente della Federal Reserve ha usato toni più accomodanti del previsto, favorisce listini azionari, mentre il dollaro Usa rimbalza dopo le perdite di ieri grazie all’ottimismo espresso dalla presidente della Fed sullo stato di salute della prima economia al mondo.

L’ultimo capitolo dello scandalo Russiagate che coinvolge Trump, la sua famiglia e il suo staff hanno spinto in ribasso il dollaro ieri e premiato invece l’oro. Molto richiesto è stato anche lo yen, considerata ormai valuta rifugio per eccellenza più anche del franco svizzero. Gli investitori sono sempre preoccupati per le ripercussioni che potrebbero avere le email pubblicate dal figlio del presidente Usa che sembrano dimostrare un legame tra Donald Trump Junior e rappresentanti del Cremlino intenzionati a influenzare le elezioni del novembre del 2016 in favore del padre.

A Piazza Affari, in rialzo di un punto e mezzo percentuale, si mettono in luce Telecom Italia e Salini Impregilo, che si è aggiudicata una commessa importante a New York. In Europa si mettono in luce anche i titoli petroliferi favoriti dal rimbalzo del prezzo del greggio. In attesa dell’ultimo rapporto mensile dell’Opec, gli Stati Uniti hanno rivisto al ribasso le stime sui livelli di produzione nel 2018. Le scorte nel paese, inoltre, sono scese di 8,1 milioni di barili a quota 459,6 milioni nella settimana conclusasi il 7 luglio. I mercati finanziari ormai da tre anni stanno punendo il petrolio per via dei timori legati ai fondamentali, caratterizzati da una domanda fiacca e un’offerta in eccesso.

