Borsa rimbalza: occhi su Bce, Iran, Brasile e UK

Due giorni dopo la seduta peggiore in Usa in otto mesi e il giorno dopo il crollo dei mercati brasiliani dell’8,8%, i trader mostrano il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle. Una “caccia alle streghe”, così Trump ha chiamato la campagna diffamatoria dei media, che secondo lui si stanno dannando per trovare informazioni sensibili sul suo conto e i rapporti con la Russia. informazioni che hanno innervosito i mercati negli ultimi giorni. Oggi le Borse tornano a prendere fiducia dopo che il presidente Usa ha sminuito le accuse sul Russiagate, dicendo che il caso sta dividendo il paese, e definito il rischio di impeachment “ridicolo”.

Se l’azionario recupera qualcosa, il dollaro Usa torna a cedere terreno, mentre sul fronte obbligazionario lo Spread tra Btp e Bund scende sotto i 180 punti base in attesa degli interventi di tre alti funzionari della Bce, il chief economist Peter Praet, il vice di Draghi Vitor Constancio e Benoit Coeuré. Politica e geopolitica la fanno comunque sempre da padrone in Borsa, nel giorno dell’apertura dei seggi per le elezioni iraniane, in quello che viene visto come un referendum sul presidente Rouhani e dopo che il presidente del Brasile Michel Temer ha rifiutato di dimettersi, sottolineando che dimostrerà la sua innocenza contro le accuse di corruzione. L’indice Bovespa della Borsa del Brasile ha perso anche oltre il 10% a un certo punto nella seduta peggiore dal 2008. Nel Regno Unito intanto si tiene il primo dibattito tra i candidati a Downing Street da quando sono state annunciate le elezioni anticipate a giugno.

