Borsa presa in contropiede da Trump e da stampella Bce a Btp e Oat

A sostenere i listini azionari in una seduta nervosa è ancora una volta Mario Draghi: sono infatti le notizie relative al nuovo piano di soccorso della Bce a dare slancio alla Borsa. Nonostante siano da evitare deviazioni significative dalla Capital key nell’ambito del piano di Quantitative Easing, “temporanei scostamenti sono possibili e inevitabili”. Una tale flessibilità nelle proporzioni degli acquisti tra emittenti ha fatto bene ai Bond europei e fatto spiccare il volo ieri a Btp e Oat francesi, i cui Spread con i Bund si restringono. Nel caso del rendimento dei titoli decennali italiani, scambia poco sopra l’area dei 180 punti base.

In Usa i mercati, poco mossi ieri ma da diverse sedute positivi, sono chiamati a reagire alla conferenza stampa presidenziale piu’ infuocata e non convenzionale di sempre. Per 77 lunghi minuti il presidente Donald Trump, scatenato, ha attaccato e irriso i giornalisti, accusati di “disonestà”. Il commander-in-chief ha discusso dei rischi geopolitici e del pericolo di olocausto nucleare nel caso in cui America e Russia non vadano d’accordo, ha difeso l’ordine esecutivo anti migranti musulmani (imperfetto perché per questioni di sicurezza è stato dovuto attuare in tutta fretta) e ha citato il “disastro” ereditato dall’amministrazione precedente. La Borsa Usa ha potuto contare a febbraio sulle ricoperture stupefacenti per mole di posizioni corte nel mercato dei derivati da parte di un grande fondo, intervenuto per porre rimedio ad alcune posizioni speculative che sarebbero andate in sofferenza.