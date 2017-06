Borsa, miliardario McCaughan vede nuovi rialzi

Il mercato azionario degli Stati Uniti potrebbe aumentare del 10-20% nel 2017. Queste le previsioni di Jim McCaughan, ceo della società di gestione Principal Global Investors, che controlla 424 miliardi di dollari di attività. Le azioni hanno toccato numerosi record nel 2017 e i rialzi non sono ancora finiti.

“Negli Stati Uniti c’è un mercato rialzista che nessuno ama. È in corso dal 2009, ma molti ci vanno cauti”, ha detto McCaughan alla conferenza di International FundForum a Berlino all’inizio di questa settimana.

“Ma il mercato non è ancora ai livelli di bolla. Non siamo alla situazione di sopravvalutazione del 1999. Un rapporto Prezzo/Utile per azione a 50 era comune allora e oggi la media è di 18. Alto ma non così alto rispetto ai rendimenti obbligazionari oggi”

“Non seguire il mercato, è l’ultimo stadio di un mercato rialzista ma non è ancora finito”, ha continuato McCaughan