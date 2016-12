Borsa Milano sotto stress, scatta piano emergenza Mps

Sono ore di tensione per gli investitori nell’ultima giornata piena di contrattazioni normali per molte Borse europee, come Londra, prima delle vacanze natalizie. Mps verrà salvata dal governo con un’iniezione lampo di liquidità che sarà fornita tramite una serie di garanzie su prestiti o bond. Allo studio del Consiglio dei Ministri c’è anche uno scudo per gli obbligazionisti subordinati.

Il salvataggio statale di Mps, reso necessario dopo il fallimento dell’aumento di capitale da 5 miliardi, sarà condotto in diverse fasi e ci vorranno due o tre mesi per completare l’operazione. Il titolo, che ha perso il 30% in trenta giorni, in avvio non fa prezzo con un teorico -6%. Tra gli altri mercati il dollaro perde terreno appesantito dalle prese di profitto in una seduta ricca di dati macro in Usa.

