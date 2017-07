Borsa Milano in rosso: balza l’euro, dollaro debole stende l’Asia

Dopo il crollo della Borsa di Shanghai di ieri, non riesce la risalita dei listini di Borsa asiatici. L’indebolimento del dollaro, sceso ai minimi pluri mensili nei confronti dello yen e della moneta unica, mette KO l’azionario in Asia e in particolare in Giappone. Sul valutario l’euro si porta ai massimi da 14 mesi sul biglietto verde. A influire negativamente sulla valuta americana sono stati gli ultimi dati macro economici Usa, ritenuti deludenti.

Non soltanto l’euro, ma anche yen e sterlina prendono slancio rispetto al biglietto verde. Il Giappone paga i timori di una Bce con un atteggiamento più aggressivo. A settembre si conoscerà il destino del programma di Quantitative Easing. A Piazza Affari l’attenzione è rivolta a Telecom Italia in attesa delle novità al vertice e alle banche, in particolare MPS e Unicredit.

