Borse in calo, occhio a curva rendimenti. Petrolio sotto $45

Chi pensava che la ritrovata calma intorno ai problemi del settore finanziario italiano potesse spingere al rialzo i listini azionari anche oggi dopo lo sprint sul finale della seduta della vigilia si sbagliava. Le Borse europee e in particolare Milano sono depresse oggi, complice le continue difficoltà del petrolio, sceso – si parla del contratto Brent – sotto i 45 dollari al barile per la prima volta da aprile. A Piazza Affari si fanno sentire i cali di Eni e delle banche.

Intanto gli analisti e gli investitori guardano con preoccupazione al fenomeno dell’inversione della curva dei rendimenti in Cina e dell’appiattimento della stessa curva nel panorama obbligazionario americano. Secondo Pimco l’inversione record dei tassi obbligazionari a Pechino – dura da 10 sedute – va presa sul serio e non promette nulla di buono per l’economia numero due al mondo. In particolare la crescita nominale, secondo il fondo, dovrebbe decelerare dall’anno prossimo. La stretta monetaria e la riduzione dei livelli di indebitamento potrebbero tarpare le ali a una eventuale ripresa.

Nel corso di una telefonata con un giornalista di Reuters, il Ceo di DoubleLine Capital Jeff Gundlach ha avvertito che l’appiattimento della curva tra il titolo a 2 anni e quello triennale è un motivo di preoccupazione per la crescita economica: quando i due titoli rendono lo stesso e il prezzo del petrolio Wti scende sotto i 40 dollari al barile sono guai, secondo il gestore. Ieri la curva dei rendimenti tra Treasuries a 2 anni e 30 anni si è appiattita: il titolo a lungo termine è in calo di due punti base, mentre il due anni è salito di un punto base. Il contratto Wti nel frattempo è sceso a 42 dollari al barile.

