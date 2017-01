Borsa Milano, crolla UniCredit. Bce su banche italiane: “Pochi progressi”

Mercati stretti nella morsa di Trump e sempre più ostaggio degli eventi che scuotono il mondo geopolitico. Proteste in tutto il mondo e relazioni diplomatiche Ue-Usa ai ferri corti dopo il decreto firmato dal presidente americano che vieta l’ingresso negli Stati Uniti di cittadini di Siria, Iran, Iraq, Libia, Yemen, Sudan e Somalia. Ma nonostante la discesa in campo di diversi procuratori generali americani, Trump è deciso ad andare avanti per la sua strada.

La decisione della “nuova America” di sbattere le porte di casa al mondo penalizza sul mercato del forex il dollaro. La valuta perde terreno nei confronti delle principali monete, anche se il rapporto euro-dollaro si conferma poco mosso, lievemente al di sotto della soglia di $1,07.

Terrorismo in primo piano dopo la strage in una moschea di Quebec, in Canada.

In una sessione caratterizzata principalmente dal sentiment negativo, il Ftse Mib di Piazza Affari rimane particolarmente penalizzato, soffrendo i nuovi timori sulle banche italiane. Dì’altronde, è stata la stessa Danièle Nouy, numero uno della divisione di sorveglianza sulle banche della BCE, in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica, ha chiaramente detto che in Italia “sono stati fatti scarsi progressi, sul fronte dei crediti deteriorati”.

In un momento in cui è massima l’attenzione alle banche, anche per le tensioni dovute al braccio di ferro tra Bruxelles e il governo italiano in merito alla manovra correttiva chiesta all’Italia – Roma deve dare una risposta entro il 1° febbraio – fari puntati soprattutto su UniCredit dopo le recenti dichiarazioni che hanno affossato il titolo, provocando anche una sospensione per eccesso di ribasso.

