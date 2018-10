Borsa di Milano: banche risparmiate, punito il lusso, richiesti i petroliferi

Nelle ultime sedute i rendimenti dei Btp sono saliti su livelli storicamente elevati e le banche sono state messe sotto pressione sui mercati finanziari per via dei timori di uno scontro tra autorità europee e italiane sui piani di bilancio dell’esecutivo giallo verde. Organismi indipendenti come Bankitalia e Ufficio di bilancio parlamentare hanno bocciato la manovra triennale del governo, citando stime di crescita troppo ottimiste e indicazioni insufficienti o troppo vaghe sulla traiettoria di riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil.

Il tutto mentre l’asta di Bot odierna ha evidenziato rendimenti raddoppiati a quasi l’1% per l’emissione annuale. Il risultato è che la Borsa di Milano è tornata a essere la Cenerentola d’Europa dopo il rimbalzo illusorio di ieri. La situazione migliora leggermente per il settore bancario, penalizzato nei gironi scorsi dall’allargamento dello Spread tra Btp e Bund decennali oltre i 300 punti base. Oggi il differenziale ha bucato la soglia di 290 dopo che il tasso del Btp decennale era salito anche oltre il 3,67%. Il listino Ftse Mib nelle prime battute calava dello 0,4% in linea con Madrid, ma poi si è ripreso e nel pomeriggio scambia in progresso.

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha criticato le stime di crescita contenute nel Def, considerandole troppo ottimistiche, mentre Bankitalia ha sottolineato che l’aumento del Pil poggia su moltiplicatori non scontati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto anche stamattina dai due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ieri il ministro per gli Affari Economici Paolo Savona ha detto che la manovra potrebbe essere rivista se lo spread dovesse ‘sfuggire’ di mano.

Stamattina, infine, è arrivato anche il richiamo dell’Fmi all’Italia, che necessita di riforme strutturali per contrastare la crescita deludente. Il Fondo ha anche ridotto le stime sul rapporto tra debito e Pil. In un’audizione in Parlamento sul Def Giovanni Tria, ministro dell’Economia, ha tentato di gettare acqua sul fuoco delle polemiche, anche per alleviare la pressione sulle banche, dicendo che “faremo tutto il possibile per riconquistare la fiducia dei mercati“.

A Piazza Affari sono quelle che negli ultimi tempi hanno pagare più care le incertezze politiche economiche e sulla sostenibilità del debito. Le vendite oggi colpiscono soprattutto il comparto del lusso con Moncler in flessione del 2,8% e Ferragamo dell’1,3%. A pesare sono notizie di downgrade del rating e trimestrali deludenti.

A livello settoriale c’è un ritornello che si ripete: gli acquisti si concentrano sui petroliferi, complice l’alto livello del petrolio, con il Wti poco sotto ai 75 dollari e il Brent appena sotto gli 85 dollari: Saipem corre e sale dell’1,2%, Eni dello 0,5%, così come Tenaris. Buy anche su Generali (+0,4%). Sul mercato valutario, intanto, l’euro passa di mano a 1,15 dollari.