Borsa: Mediaset vola, Mps rovina le feste

A Piazza Affari il clima nella settimana pre natalizia è più teso rispetto agli altri anni. La tensione per il futuro del travagliato settore bancario e in particolare per la terza banca d’Italia, Mps, tiene con il fiato sospeso gli investitori. Il gruppo, il cui aumento di capitale che dovrebbe concludersi domani farà quasi certamente flop, sarà costretto a ricorrere agli aiuti di Stato. Oggi il parlamento vota il decreto del governo per innalzare di 20 miliardi il debito pubblico e fornire un salvagente alle banche in maggiore difficoltà.

La raccolta ottenuta con l’operazione di conversione dei bond Mps in azioni ha ottenuto solo un terzo degli 1,5 miliardi previsti quando manca solo un giorno alla conclusione del piano di rafforzamento patrimoniale. Il titolo non fa prezzo a Piazza Affari. Mediaset corre invece portandosi in vetta al listino Ftse MIB sulle ali dell’ulteriore scalata di Vivendi nel capitale. Si parla anche dell’ipotesi di uno scambio tra Fininvest e Vivendi per fare salire la prima nel capitale di Telecom Italia.

