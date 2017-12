Borse in rosso, pagano rischi geopolitici. Bitcoin sfonda i $12mila

Con il ritorno dell’avversione al rischio i mercati azionari della regione asiatica ed europeo sprofondano in rosso. I timori sul fronte geopolitico dopo che il presidente americano Donald Trump ha deciso di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e dopo l’aggravarsi della guerra per procura in Yemen. I ribelli della tribù degli Houthi hanno bombardato una centrale nucleare in costruzione ad Abu Dhabi. Anche se l’obiettivo non è stato centrato, si tratta comunque del terzo lancio di missili di questo tipo da parte delle forze sciite filo iraniane, che nelle due passate occasioni avevano preso di mira l’Arabia Saudita.

Il tutto mentre continua la rotazione fuori dal settore tecnologico verso altri comparti come i finanziari. L’indice settoriale dell’S&P500 è in calo del 3,88% nelle ultime cinque sedute. Si nota un fenomeno interessante in atto: i cosiddetti ‘value trades’, ossia le puntate sui titoli più colpiti dalle vendite negli ultimi tempi, stanno avendo la meglio sulle puntate sui titoli più richiesti del recente passato. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, in pratica, cresce il numero di trader pronto a scommette su titoli sottovalutati con potenzialità di rialzo, mentre scende il numero di quelli pronti a scommettere su un rafforzamento dei titoli maggiormente richiesti negli ultimi tempi.

Tra gli altri mercati, sul Forex il contesto nervoso premia lo yen e il franco svizzero, due delle divise più sicure del panorama valutario. Nel frattempo sui mercati obbligazionari, i rendimenti dei Treasuries Usa scivolano ulteriormente con il tasso decennale americano che si attesta al 2,33% e il rendimento di riferimento del Bund tedesco che è scivolato allo 0,30% dallo 0,32%. Il Bitcoin da parte sua ha sfondato anche la barriera dei 12mila dollari.

