Borsa in difficoltà, settore tech sotto pressione dopo downgrade Apple

In Europa Borse in difficoltà, con il settore dei tecnologici che paga anche in Asia ed Europa la cattiva prova del comparto a Wall Street. Il downgrade a Neutral da Buy dei titoli Apple da parte di Mizuho Securities domenica rischia di influire negativamente sull’andamento di Borsa oggi. I cinque principali gruppi tecnologici americani, tra cui la stessa Apple hanno perso 100 miliardi di capitalizzazione di mercato venerdì scorso in Usa.

Sul fronte geopolitico il Qatar non si fa mettere sotto dalle pressioni dei paesi confinanti che hanno isolato diplomaticamente Doha, e chiarisce: “se perdiamo un dollaro, anche gli altri paesi del Golfo lo perdono”. In Europa si segnala la vittoria netta, seppure favorita da un alto tasso di astensionismo, del partito del presidente Emmanuel Macron al primo turno delle elezioni legislative. A meno di grosse sorprese al secondo round di domenica prossima, La Republique En Marche! dovrebbe assicurarsi un’ampia maggioranza di seggi in Parlamento.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.