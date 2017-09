Borsa reagisce a riforma fiscale Usa, dollaro e rendimenti Bond di corsa

La Borsa torna a credere nelle capacità dell’amministrazione Trump di realizzare le riforme promesse in campagna elettorale. Gli Usa dettano il ritmo per gli altri mercati, con il Dow Jones che ha interrotto una serie negativa di quattro sedute, aiutato dal balzo delle banche, spinte dalle prospettive di un rialzo dei tassi di interesse entro fine anno negli Stati Uniti. Anche il dollaro Usa continua a giovare di un simile scenario, scambiando ai massimi di circa un mese, mentre i prezzi dei Bond Usa scivolano ai minimi pluri mensili. La presidente della Federal Reserve Janet Yellen ha precisato che per alzare il costo del denaro quest’anno, come aveva preventivato la banca centrale, non c’è bisogno che si materializzi uno sperato incremento dell’inflazione, che da molti economisti e commentatori era visto come l’ostacolo in grado di impedire alla Fed di imporre una stretta monetaria a fine 2017. Prima dell’intervento di martedì sera della presidente della Fed i mercati, pur consapevoli che l’era dei tassi bassi è ormai finita, non davano per scontata la misura di irrigidimento monetario.

Intanto il presidente Usa Donald Trump ha presentato il disegno di legge di riforma del fisco, una manovra da 5 mila miliardi di dollari spalmati su dieci anni, una somma enorme per un’economia su cui pesa un debito pubblico superiore ai 20 mila miliardi: il gruppo dei Sei Senatori incaricati di stilare il maxi piano di riforma delle tasse ha annunciato che la corporate tax scenderà dal 35% al 20%, che la forchetta delle aliquote, che diventeranno tre anziché sette, si restringerà al 12-35% dal 10-39,6% attuale (un bel favore ai più benestanti). Per Trump, che ha promesso di dare un grande aiuto alla classe media con il piano di alleggerimento fiscale, sarà cruciale ottenere il pieno supporto politico. Secondo il Segretario al Commercio Wilbur Ross la riforma darà una bella spinta all’economia e creerà posti di lavoro.

