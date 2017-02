Borsa spinta da Trump, Credit Suisse cita “correlazione preoccupante”

Mercati spinti nuovamente dalle prospettive di una politica favorevole alle imprese in Usa, mentre in Eurozona rimane alta la tensione sui titoli di stato dei paesi periferici, con lo spread Italia-Germania che non si discosta di molto dai record dal 2014 di 200 punti base toccati di recente. Pesano i timori sulle elezioni francesi, ma anche il rischio rinnovato della Grexit. Piazza Affari è particolarmente vulnerabile in quanto diretta interessata dell’impennata dello spread, a sua volta ostaggio dell’elevato debito pubblico italiano e dei problemi delle banche.

Negli Stati Uniti gli indici di Wall Street cercheranno di consolidare i guadagni sostenuti della vigilia, quando Donald Trump ha aiutato l’azionario inviando un segnale circa un alleggerimento fiscale più presto del previsto: tutti e tre i listini hanno realizzato nuovi massimi storici. Anche ai mercati in Asia è piaciuta la notizia con Tokyo che fa un gran bel rialzo (+2,5%). Aiuta anche l’allentamento delle tensioni geopolitiche e commerciali tra Usa e resto del mondo. Il leader della Casa Bianca ha telefonato al presidente cinesi Xi per fargli sapere che c’è una sola Cina. Oggi vedrà il premier giapponese Abe.

Detto questo gli analisti di Credit Suisse si dicono preoccupati per una correlazione preoccupante legata al trend dell’indice S&P 500. I prezzi di Borsa sono ritenuti troppo sopravvalutati: il rapporto tra prezzo di Borsa e stime sull’utile delle società quotate (P/E) è vicino ai massimi di tutti i tempi toccati durante il crollo dei mercati del 1929. In molti sono convinti che gli Stati Uniti siano agli inizi di un ciclo economico e quando investono tendono perciò a sovrappesare i settori ciclici. Per la banca, invece, la mancanza di offerta di posti di lavoro dimostra che il paese è all’ultimo stadio di tale ciclo.

