Borsa irresoluta, sterlina a fondo

Si interrompe la positività dei mercati azionari dopo un inizio di anno con il botto che ha visto il Dow Jones avvicinarsi alla quota “magica” dei 20 mila punti. I commenti del premier britannico Theresa May, la quale ha confermato la linea dura del governo britannico sulla Brexit assicurando che Londra uscirà dal mercato comune, schiacciano al ribasso la sterlina.

In generale gli investitori preferiscono mantenere un approccio cauto in attesa della conferenza di mercoledì del neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dovrebbe chiarire le sue intenzioni rispetto al suo programma politico. Francesco Garzarelli, Co-Head of Global Macro and Markets Research presso Goldman Sachs, sostiene che lo “choc politico” rappresentato dalla vittoria del candidato Repubblicano porterà a una divergenza dei tassi tra Stati Uniti e Giappone/Europa. Yen ed euro si indeboliranno ulteriormente e la reflazione che ne conseguirà sarà uno degli elementi da tenere bene a mente per chi fa trading quest’anno.

In Asia intanto le riserve in valuta estera della Cina sono calate per il sesto mese di fila in dicembre. Il calo annuale è stato di 320 miliardi di dollari: è l’indebolimento dello yuan più accentuato su base annua negli ultimi due decenni. Sui mercati asiatici le Borse cinesi scambiano in modesto rialzo mentre la Borsa di Tokyo è chiusa.

