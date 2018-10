Borghi: “Con una propria moneta problemi si risolverebbero”

BTpLa nota di aggiornamento al DEF e il deficit fissato al 2,4% del Pil da parte del governo giallo-verde hanno fatto storcere il naso ieri ai ministri dell’Eurogruppo e anche lo spread oggi non sembra essersi calmato. In questo clima infuocato arriva la proposta di Claudio Borghi, destinata anch’essa a far discutere.

Il Presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio e responsabile della Lega parlando a Radio Uno (sulla RAI) ha ventilato la possibilità di risolvere i problemi dell’Italia in fatto di conti pubblici con una propria moneta fiscale ed è dell’idea che il deficit possa salire anche al 3,1%.

“L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei suoi problemi”.

Intanto stamane il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il Bund di riferimento ha iniziato la giornata a 311 punti base, toccando il nuovo massimo da giugno 2013, col rendimento dei titoli italiani al 3,56%. Anche lo spread in apertura si è riportato poco sotto la soglia dei 300 punti base.

“Ho detto pubblicamente che in questi giorni sto comprando titoli di Stato italiani che mi sembrano convenienti, ma non è un consiglio d’investimento per nessuno. Cosa decide di fare un risparmiatore con i propri soldi? E’ una questione assolutamente personale. Io non metto bocca”.

Così il Presidente della Commissione Bilancio intervistato da Affaritaliani.it.