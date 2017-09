Boom Bitcoin: “come bolla Internet del 2000″

Il boom di crescita delle quotazioni del Bitcoin ricorda la bolla hi-tech del 2000, prima del collasso. Il paragone è di David Ader, economista di Informa Financial Intelligence, che ha messo a confronto il trend del grafico del Nasdaq nel suo picco del 2000 e quello della criptovaluta.

Il Bitcoin è salito ieri oltre il 3,7 per cento al record di $ 4.802,74. Da inizio anno, il valore è praticamente quintuplicato mentre nel solo mese di agosto i rialzi sono stati del 67 per cento, secondo CoinDesk.

“Penso che andrà a finire male – ha detto Ader alla Cnbc, aggiungendo che “al momento non conosco nessuno che usa il bitcoin sia in campo legale che in altri campi”.