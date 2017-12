Boom auto elettriche: e se il futuro fossero quelle a idrogeno?

Ad alcune condizioni l’idrogeno può essere un’opzione molto più pulita rispetto ad altre fonti di energia. Un gruppo di scienziati dell’università della California a Los Angeles ha sviluppato un “supercondensatore” a celle solari che produce elettricità e immagazzina energia attraverso una cella combustibile a idrogeno.

“L’idrogeno è un ottimo carburante per i veicoli: è il combustibile più pulito che conosciamo, è economico e non inquina l’aria”, ha spiegato Richard Kener, autore senior dello studio. Kener ha aggiunto: “le persone necessitano di carburante per far viaggiare i loro veicoli e di elettricità per far funzionare i loro dispositivi. Ora si può produrre sia carburante che elettricità con un singolo dispositivo”.