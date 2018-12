Bonino contro il governo: “Non capite senso istituzioni” (VIDEO)

Scoppia in lacrime Emma Bonino dopo il suo intervento in Senato durante la discussione generale sulla manovra. La senatrice di +Europa denuncia l’approdo in Aula del testo senza nemmeno un voto in commissione Bilancio.

A noi Kafka ci fa un baffo. Sono tentata di non partecipare al voto, non mi capita mai”.

Dai banchi della maggioranza, Lega e Cinque Stelle, mormorii che fanno perdere le staffe alla Bonino.