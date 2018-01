Bond, Gross dichiara inizio mercato ribassista

La diminuzione della mole degli acquisti di Bond da parte delle banche centrali, il rincaro dei prezzi delle materie prime e le tante emissioni di debito Usa in programma, anche per finanziare la riforma fiscale di Trump, hanno spinto in rialzo I rendimenti. A questo si è aggiunta la volontà delle autorità cinesi di ridurre o in alcuni casi interrompere le operazioni di acquisto di titoli del debito federale americano.

L’andamento negativo dei Treasuries Usa è stato definito dal guru dell’obbligazionario Bill Gross come l’inizio di una fase di mercato ribassista e ha disorientato gli investitori, i quali faticano a “leggere” il mercato e ad anticipare fino a quale livello saliranno i tassi di interesse e quale sarà l’impatto sull’azionario e sulle altre classi di asset. I rendimenti dei titoli a cinque e dieci anni si sono spinti sopra le fasce di trend a lungo termine (a 25 anni), come si vede nel grafico sotto.

Il gestore dei fondi obbligazionari di Janus Henderson ed ex Ceo di PIMCO, ha osservato che il superamento di livelli tecnici importanti che avevano tenuto a bada i rendimenti è la prova di un cambio di ciclo e del fatto che il mercato è entrato in una fase calante. In ottobre Gross aveva avvertito che un superamento del livello di 2,4% avrebbe segnato la svolta. I rendimenti decennali ora valgono più del 2,5%.

Dopo i cali delle principale Borse asiatiche, l’indice EuroStoxx 600 si appresta oggi a chiudere in ribasso per la prima volte in sei sedute, dopo un avvio positivo nel 2018. I rendimenti dei Bond Usa stanno crescendo ancora, aggiornando i massimi dei dieci mesi. Il petrolio estende i rialzi che hanno portato i prezzi ai massimi in oltre tre anni dopo che i dati Usa del settore hanno mostrato un calo delle scorte per l’ottava settimana di fila, un fattore che allenta i timori sull’offerta in eccesso.

Il motivo scatenante del rialzo dei tassi di interesse nei Bond Usa è arrivato ieri dalla constatazione della riduzione degli acquisti della Banca del Giappone sul comparto ultradecennale. Le aspettative di inflazione in Usa ed Eurozona sono rimaste nel frattempo relativamente stabili. Il tutto malgrado la continuazione della corsa del prezzo del greggio.