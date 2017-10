Bombardier Global 7000, il jet privato di lusso più grande al mondo

Si chiama Bombardier Global 7000 ed è il jet privato più grande mai realizzato. Dotato di una zona riposo per l’equipaggio, quattro spazi separati, un salotto con tv e connessione internet, il business jet della canadese Bombardier è un vero e proprio appartamento di lusso ad alta quota.

Finestrini grandi per incamerare più luce, suite con letto matrimoniale, bagno con doccia: il gioiello in casa Bombardier è stato presentato alla fiera di settore dell’industria, fiore all’occhiello della National Business Aviation Association a Las Vegas il 10 ottobre. Il jet può trasportare fino a 19 persone e al tavolo da pranzo si possono sedere in sei.

La stanza matrimoniale del jet privato di lusso Bombardier Global 700, il più grande del suo genere sul mercato

Il prezzo? Ovviamente da capogiro, oltre 60 milioni di dollari. Le rotte che toccherà sono tutti i centri d’affari sparsi per il mondo, da New York a Mumbai, da Sydney a San Francisco.

La stanza matrimoniale del jet privato di lusso Bombardier Global 700, il più grande del suo genere sul mercato

Le ali degli aerei di linea della Bombardier sono costruite a Belfast, dove l’azienda è il principale datore di lavoro privato della regione con quasi 5.000 dipendenti. Bombardier ha detto infatti che dal successo del jet dipenderà il futuro delle sue operazioni in Irlanda del Nord.