“Bomba economica” in arrivo per la Germania. Merkel trema

BERLINO (WSI) – Appuntamento al 24 settembre per le elezioni tedesche ma Frau Merkel è sicura di vincere. Gli ultimi sondaggi danno il suo partito, la Cdu al 39% mentre la Spd di Martin Schulz al 25%. Alle spalle tutti gli altri: AfD, Fdp e Linke al 9%, i Verdi al 7%.

“Per un buon lavoro e buoni stipendi”, “Per una Germania in cui viviamo bene e volentieri”, “Per le famiglie deve essere più semplice” sono alcuni dei motti che appaiono sui manifesti elettorali della Cdu svelati proprio ieri.

Ma nonostante i sondaggi rosei per Frau Merkel arriva una nuvola all’orizzonte che potrebbe cambiare radicalmente l’esito delle elezioni tedesche e ha a che fare con la Brexit.

Il commissario al bilancio Gunther Oettinger ha spiegato, in una intervista alla Bild, che sul lungo periodo mancheranno nel bilancio Ue tra i dieci e i dodici miliardi di euro l’anno, ma i britannici dovranno pagare anche dopo l’uscita del 2019 per tutti i programmi sottoscritti prima di Brexit.

In ogni caso Londra dovrà continuare a dare soldi a Bruxelles come minimo fino al 2020. Successivamente i soldi mancanti saranno recuperati attraverso un’azione di risparmio e con più alti contributi dei Paesi membri.

Proprio questi alti contributi di cui parla Oettinger si traducono in un bomba economica per la Germania, come riporta Affaritaliani.it, vale a dire un aumento drammatico delle tasse per l’Unione Europea per “un importo di miliardi di miliardi”.