Bollette tornano mensili ma rincari rimangono gli stessi

ROMA (WSI) – Si torna all’origine. Le bollette saranno nuovamente mensili e non più a 28 giorni. A prevederlo la legge di bilancio 2018 e le compagnie di telecomunicazioni dovranno adeguarsi.

Ma spuntano rincari mensili dell’8,6%. A denunciarlo il Codacons che ha inviato un esposto all’Antitrust contro Tim e Vodafone, colpevoli di aver aumentato le tariffe praticate ai propri clienti, di fatto annullando del tutto i vantaggi determinati dallo stop alle bollette ogni 28 giorni.

“Tim e Vodafone, pur tornando alla fatturazione mensile, sembrerebbero aver confermato l‘aumento delle tariffe (di una percentuale pari all’8,6%) già avvenuto in forza del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, richiedendo ai loro utenti lo stesso canone annuo spalmato su 12 mensilità, anziché 13. (…) Indubitabilmente tale aumento finisce per determinare una modifica in peggio delle condizioni economiche del contratto, rispetto a quelle sottoscritte dal cliente all’atto della conclusione dell’accordo. La pratica commerciale di Tim e Vodafone sembrerebbe doversi considerare una strategia collusiva improntata a un’imposizione unilaterale di vantaggiose condizioni contrattuali in danno dei consumatori, idonea a privare questi ultimi di qualsivoglia alternativa per la garanzia dei propri interessi”.