BofA: trend oro e Bond ricorda da vicino crac mercati del passato

Allarme per il mercato azionario lanciato da Bank of America Merrill Lynch, secondo le cui analisi l’andamento dell’oro e dei bond ricordano da vicino quanto accaduto negli anni 1987 e 1973, quando il mercato ha fatto crac invertendo rotta dopo una fase rialzista.

Se i rendimenti dell’obbligazionario e le quotazioni dell’oro salgono in tandem, infatti, il mercato può improvvisamente voltarsi dall’altra parte e invertire rotta. Nel caso delle Borse vorrebbe dire prendere la strada dei ribassi. Per lo meno, questo ci dicono i dati storici, secondo gli analisti della banca americana.

È un segnale di volatilità di mercato imminente, dice BofA nel report. I tracolli del mercato azionario del 1973-1974 e il Black Monday dell’ottobre del 1987 erano stati preceduti da tre trimestri consecutivi di rialzo dei tassi dei titoli a reddito fisso e di rafforzamento del metallo prezioso.

Il ragionamento dello strategist Michael Hartnett e dei suoi colleghi presso la banca è il seguente: se i tassi di interesse e i prezzi dell’oro crescono in contemporanea, significa che l’inflazione è destinata a salire, il che aumenterebbe le chance di una stretta monetaria della Federal Reserve a breve termine.

Secondo le stime del mercato, ci sono meno del 25% di possibilità al momento che la banca centrale agisca a marzo dopo l’incremento del costo del denaro di dicembre allo 0,5-0,75%, il secondo rialzo di 25 punti base in dieci anni di tempo. I rialzi dei tassi sono una cattiva notizia per l’economia e per le Borse, mentre dovrebbero favorire il dollaro Usa.

L’elezione a sorpresa di Donald Trump ha fatto aumentare le anticipazioni sull’inflazione, influenzando le recenti mosse della Fed, che ha deciso per esempio di alzare i tassi guida lo scorso dicembre.

Il prezzo dell’oro ha guadagnato il 6% da inizio anno e ha appena portato a termine la settimana migliore da aprile. Nel terzo e quarto trimestre del 2016 aveva invece subito dei cali. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni, intanto, è cresciuto in maniera considerevole nella seconda metà del 2016, ma è moderatamente in calo a inizio 2017.