Boeri: salario minimo per tutti, “dimenticato dal governo”

Compreso nelle deleghe del Jobs Act ma mai attuato, il salario minimo è una realtà in molti Paesi d’Europa. E l’Italia, secondo il presidente dell’Inps Tito Boeri, dovrebbe entrare a far par parte di questo gruppo. O meglio uscire dal club, ben più ristretto dei paesi che una forma di retribuzione minima ancora non ce l’hanno: Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. Secondo Boeri il “salario minimo orario” dovrebbe essere la via per superare il sistema contrattuale a due livelli che “non funziona”. Arrivare a una forma di salario minimo, secondo Boeri, aiuterebbe l’occupazione in un Paese all’interno del quale esistono realtà regionali in cui il tasso di occupazione è sotto il 50%. Il presidente dell’Inps si era espresso a favore di questa soluzione nel corso di un un convegno dell’Agenzia di Ricerche e Legislazione dello scorso 14 settembre.

L’ipotesi ventilata andrebbe a formare l’ipotesi di salario minimo basandosi sui 9 euro orari previsti per i contratti di prestazione occasionale: una cifra che moltiplicata per le ore mensili andrebbe a corrispondere ai 1.530 euro. Più di quanto prevedono numerosi contratti nazionali, anche perché i 9 euro orari delle prestazioni occasionali non comprendono nessun altra forma di retribuzione come 13esime, Tfr e le ferie.