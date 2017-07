Bnp Paribas AM nomina Sandro Pierri global head of Client Group

Bnp Paribas Asset Management (BNPP AM) ha annunciato la nomina di Sandro Pierri (nella foto) come global head of Client Group, la propria organizzazione globale di Sales and Marketing. Sandro Pierri riporterà a Frédéric Janbon, amministratore delegato di BNPP AM, e farà parte del comitato esecutivo della società. Pierri si unirà a BNPP AM a settembre e sarà basato negli uffici di Londra.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Sandro nella nostra organizzazione – ha dichiarato Janbon -. Ha un’ampia esperienza nel settore dell’asset management globale, in particolare nel segmento commerciale, e sarà determinante nel supportare la nostra strategia di sviluppo per diventare uno dei maggiori provider di soluzioni d’investimento di qualità per investitori privati, corporate e istituzionali”.

Sandro Pierri ha iniziato la sua carriera come portfolio manager per San Paolo Fondi nel 1989, passando a Bnl Gestioni nel 1992 e poi a Ing Investment Management – Italia nel 1994. In seguito all’acquisizione

del business italiano del Gruppo Ing da parte di Unicredit/Pioneer, Sandro si è unito a Pioneer Investments nel 2004, ricoprendo diversi ruoli di distribuzione e leadership nei dieci anni seguenti, per

poi assumere la carica di chief executive officer and head of UniCredit’s Asset Management Division tra il 2012 e il 2015. Dopo aver lasciato Pioneer ha svolto vari compiti di direzione non esecutiva e consulenza.