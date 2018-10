Bnp Paribas am fa formazione sugli investimenti sostenibili in 10 pillole video

Il tema degli investimenti sostenibili e responsabili (sri) è sempre più presente nelle richieste dei risparmiatori e nei portafogli dei gestori. Per questo motivo, e per dare continuità all’azione di promozione del tema Sri, Bnp Paribas am lancia una nuova iniziativa educational con la collaborazione di Carlo Carraro, professore dell’università Ca’ Foscari di Venezia e presidente dell’European association of environmental and resource economists (eaere).

L’iniziativa consiste in 10 brevi video che verranno pubblicati, uno alla settimana, sul sito bnpparibas-am.it e sui canali social twitter @bnppam_it e linkedin Bnp Paribas asset management. I video sono tratti da un’intervista sul tema realizzata con il professor Carraro.