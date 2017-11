Bnp Paribas AM crea un nuovo polo di gestione

Bnp Paribas AM presenta il nuovo polo di gestione MAQS – Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions – con cui viene perseguito un duplice obiettivo: semplificare la struttura organizzativa e ampliare l’offerta di prodotti e soluzioni d’investimento ad alto valore aggiunto. Il polo è formato dai team d’investimento THEAM, CamGestion e Multi-Asset Solutions ed è uno dei quattro principali poli di gestione di BNPP AM, assieme alle divisioni Private Debt & Real Asset, Azioni e Obbligazioni.

Il polo MAQS intende offrire una gamma completa e innovativa di fondi e soluzioni di gestione multi-asset, strutturate e basate su modelli quantitativi. La creazione del team MAQS si inserisce nel contesto di crescente polarizzazione della domanda tra gestione indicizzata a basso costo e prodotti ad alto valore aggiunto incentrati sulla gestione del rischio, come investimenti fattoriali o soluzioni personalizzate. Il team, che sarà guidato da Denis Panel (nella foto), risponde anche alle nuove esigenze della clientela in cerca di soluzioni innovative in grado far fronte all’instabilità dei mercati finanziari.

L’obiettivo è di offrire una gestione cosiddetta “Quantamentale” di primo piano. Tale approccio abbina il know-how nel campo della gestione quantitativa con le competenze nell’settore dell’analisi fondamentale, e mette la gestione del rischio al centro della filosofia d’investimento. L’obiettivo di soddisfare al meglio le attese degli investitori si riflette anche nell’integrazione dei criteri ESG 2 nelle soluzioni di investimento proposte dal team MAQS.

Il nuovo polo si avvale della collaborazione di circa 130 collaboratori distribuiti nelle varie sedi in Francia, Belgio, Paesi-Bassi, Italia, Regno-Unito e Hong-Kong – al servizio di un’ampia base di investitori sia privati che istituzionali – mentre gli attivi in

gestione, a fine settembre, ammontavano a più di 110 miliardi di Euro. La struttura del polo MAQS si articola in quattro aree di competenza guidate da Christophe Moulin, Gestione Multi-Asset, Isabelle Bourcier, Gestione Quantitativa e Indicizzata,

Gilles David, Gestione Strutturata e Anton Wouters, Solutions & Client Advisory, la cui missione è di rispondere alle esigenze dei fondi pensione e delle compagnie di assicurazione.

Questo nuovo team, dotato di capacità d’innovazione e di competenze collaudate, si caratterizza per l’impiego di tecnologie di punta e metodologie di ricerca sviluppate internamente in stretta collaborazione con i team Quant Research Group di

BNPP AM. L’elemento che accomuna tutte queste aree di competenza è la gestione attiva del rischio, su cui è incentrato il processo d’investimento con l’obiettivo di soddisfare una duplice esigenza: ovvero, rendimento e protezione dei clienti in

cerca di performance adeguate al livello di rischio. Infine, il team MAQS trae vantaggio dalla collaborazione storica con la divisione Global Markets del Gruppo BNP Paribas specializzata nella gestione quantitativa. Tale partenariato sarà rafforzato nell’ambito della nuova configurazione del team MAQS.

Denis Panel, Responsabile del polo di gestione MAQS, ha dichiarato: “In un mondo in continua evoluzione, gli investitori cercano soluzioni di investimento che rispondano meglio alle loro esigenze specifiche, sia in termini di protezione

contro i rischi d’instabilità dei mercati sia attraverso strategie d’investimento in linea con i vincoli normativi. La concentrazione delle competenze gestionali nell’ambito di un unico polo ci consente di rispondere al meglio alle aspettative

degli investitori, attraverso la generazione di extra-rendimento, la protezione del capitale, il controllo dei livelli di rischio e dell';esposizione al rischio sistematico delle attività finanziarie. Il nostro approccio “Quantamentale” abbina le migliori

tecniche di gestione quantitativa e fondamentale al fine di fornire alla clientela delle soluzioni di investimento innovative che tengan conto della gestione del rischi”.