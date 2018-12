Blackrock: “costruire portafoglio a prova di recessione”

BlackRock mette in guardia gli investitori dal rischio di recessione e li invita pertanto a costruire un portafoglio in grado di resistere ad una contrazione dell’economia o ad una forte correzione nei mercati finanziari.

“Gli investitori non possono ignorare il rischio di una recessione. Costruire portafogli “resilienti” è sempre importante, ma soprattutto ora il ciclo espansivo è vicino alla fine”, ha dichiarato Jean Boivin, ex vice governatore della Bank of Canada ora responsabile globale della ricerca presso il BlackRock Investment Institute.