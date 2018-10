BlackRock guarda ai megatrend con un tris di fondi tematici e un ETF

Tre fondi e un ETF, tutti concentrati su megatrend, i cambiamenti economici, sociali e tecnologici che impattano a livello globale e offrono interessanti opportunità di investimento. Li ha lanciati BlackRock, che ha così ampliato il suo portafoglio per gli investitori prodotti più dinamici .

I tre nuovi fondi azionari a gestione attiva sono:

Tali fondi si uniscono a quello esistente Bgf New Energy per migliorare la suite di fondi tematici gestita attivamente.

Nigel Bolton, co-chief investment officer della Active Equity Platform di BlackRock, commenta:

“La gestione del portafoglio deve rimanere al passo con il mondo in cui investiamo. Mentre in passato si guardava al paese, regione settore, stile o capitalizzazione di mercato, oggi la globalizzazione e i progressi tecnologici hanno rimosso gli ostacoli sia fisici che intangibili. Identificare il potenziale di cambiamento diventa un fattore chiave nel processo decisionale degli investimenti e, poiché questi megatrends continuano a plasmare il mondo, gli investitori hanno la grande opportunità di costruire portafogli per cogliere il vento favorevole di questi cambiamenti “.