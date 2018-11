Blackrock: in 12 anni fondi sostenibili raggiungeranno $400 miliardi

Gli investimenti sostenibili diventeranno un business da oltre 400 miliardi di dollari nel 2030: sono le stime di Blackrock. Secondo Larry Fink, numero uno del principale gruppo di gestione dei patrimoni al mondo, “saranno alla base di ogni grande portafoglio“.

In un’intervista concessa al Financial Times, l’amministratore delegato e presidente di Blackrock sostiene che gli attivi nei fondi che includono fattori ESG (ambiente, sociale e governance) raggiungeranno il prossimo decennio lo status di portafoglio “core”.

Fink vuole che BlackRock, società di asset management con sede a New York, diventi pertanto un leader mondiale negli investimenti sostenibili sottolineando che gli investitori non dovrebbero sacrificare qualcosa in termini di ritorno da investimento quando aumentano l’esposizione ai prodotti ESG.

Al momento i fondi comuni ESG arrivano a quota 25 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM) nel mondo, con la quota di mercato che fa capo a Blackrock che si attesta a $7 miliardi.