Black Friday: i voli low cost in offerta mandano in tilt sito Ryanair

Il Black Friday conquista anche i cieli. Per la giornata che inaugura ufficialmente lo shopping natalizio con sconti e promozioni si attrezzano anche le compagnie aeree.

Tra queste l’irlandese Ryanair lancerà in occasione del Black Friday 2018 a partire da giovedì 22 novembre una serie di sconti che ripeterà per giorno 26 con il Cyber Monday. I biglietti scontati sono soggetti alla disponibilità dei posti e riguardano non solo i voli internazionali ma anche quelli nazionali, come il Milano-Napoli o il Milano-Bari. la scorsa settimana la compagnia aerea aveva giù lanciato sconti interessanti che hanno attirato sul sito della compagnia migliaia di utenti, tanto che il portale è andato in tilt per i troppi accessi. Ma non solo Ryanair.

Per il Black Friday 2018 presentano numerosi sconti e promozioni anche altre compagnie aeree come Easyjet che sul sito presenta una sezione dedicata proprio alla giornata del Venerdì nero con biglietti a 18,68 euro per numerose destinazioni in Italia e Europa. La spagnola Vueling ha lanciato la Yellow Week – in scadenza oggi – con numerosi sconti su biglietti ogni giorno per volare in Spagna a partire dall’11 dicembre al 30 giugno 2019.

Anche i siti di viaggi presentano sconti e promozioni come EDreams che fino al 20 novembre 2018, permette di sottoscrivere l’abbonamento eDreams Prime al prezzo di 39,99 € invece di 44,99 €, potendo così volare a tariffa ridotta tutti i giorni dell’anno.