Black Friday, tutti i prodotti più scontati

La popolarità del Black Friday in Italia cresce di anno in anno. Anche nel 2017 l’incremento delle ricerche, nel venerdì nero degli acquisti, è stato del 29,8% con un incremento del 20,5% degli acquisti rispetto alla media delle 4 settimane precedenti. Una ricerca condotta da Idealo, una piattaforma online per il confronto dei prezzi, ha evidenziato quali siano state le categorie di prodotti che l’anno scorso hanno dato i maggiori vantaggi in occasione del Black Friday. Una guida che potrebbe rivelarsi utile in vista della giornata campale prevista per il prossimo 23 novembre.

Anche se il prodotto più cercato nel 2017 è stato uno smartphone, lo Huawei P10 Lite, le maggiori possibilità di risparmio si sono concentrate su giochi per la PS4, smartwatch e scarpe da corsa.

Nel dettaglio delle percentuali, il risparmio medio più elevato ha riguardato i giochi per la PS4 (-14,4%), seguiti dagli smartwatch (-11,0%), dalle scarpe da corsa (-10,4%), e ancora gli auricolari (-9,4%) e i profumi femminili (-8,1%). Tre le altre categorie particolarmente convenienti si sono aggiunte le console di gioco (-7,5%), macchine per il caffè (-4,9%), prodotti per la cura del viso (-3,9%), televisori (-3,6%) e aspirapolvere (-3,5%).

Va però ricordato che gli sconti riguardano i singoli prodotti e non le categorie “quindi il consiglio è quello di valutare caso per caso in base all’andamento del prezzo nel corso delle ultime settimane”, suggerisce Idealo.

C’è poi un prodotto che di solito non diminuisce, bensì aumenta di prezzo in quest’occasione: si tratta del calendario dell’avvento, che costa in media il 12,4% durante il Black Friday.