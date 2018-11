Black Friday: nove prodotti su dieci sono più economici in altri periodi dell’anno

Altro che Black Friday. Mentre i rivenditori ci bombardano con promesse di grandi sconti e vendite limitate nel tempo per il Venerdì Nero dello shopping, in programma il prossimo 23 novembre, non tutte le offerte in verità sono buone come potrebbero apparire.

A dirlo una ricerca inglese riportata dall’Indipendent secondo cui quasi nove prodotti su dieci offerti durante le vendite del Black Friday in realtà sono più economici in altri periodi dell’anno. La ricerca in particolare ha monitorato i prezzi di 94 prodotti popolari, tra cui TV, fotocamere e fitness tracker, che rispetto al Black Friday 2017 sono risultati più convenienti da sei mesi prima fino a sei mesi dopo il Venerdì Nero dello shopping natalizio.

Tra gli oggetti che risultano con il prezzo migliore al di fuori del fine settimana del Black Friday, secondo la ricerca, si trovano la televisione LG da 60 pollici pubblicizzata a £ 799 da Amazon durante la promozione del Blacl Friday mentre costa meno di £ 50 sterline in almeno 62 occasioni dopo il Black Friday. Così la ricerca consiglia agli utenti: