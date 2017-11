Black Friday, i migliori prodotti tecnologici in vendita

Il Black Friday si avvicina: la giornata degli sconti pazzi è prevista per il prossimo 24 novembre ed è meglio arrivarci preparati per non perdere le offerte migliori. Per facilitare l’opera agli acquirenti, Fortune ha redatto un elenco degli affari più convenienti nel settore della tecnologia. Ecco alcuni dei prodotti consigliati nella lista:

Televisori

Amazon vende il QN65Q7F di Samsung per 2.299 dollari contro i 2.800 a cui si può acquistare di solito. Il modello LG B7A OLED 4K HDR Smart TV si trova invece a 2.250 dollari al posto dei normali 2.849.

Smartphone

Se acquisti un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus nel Black Friday, Target ti premierà con una carta regalo di 250 dollari. L’IPhone SE di Apple costerà 100 dollari, sempre su Target, con risparmio di 60 dollari sul suo prezzo normale.

Computer

È possibile ottenere un iMac da 21,5 pollici per 849 dollari su Amazon. Il suo prezzo di listino è di 1.299 dollari. Il Lenovo Miix 320, con schermo da 10,1 pollici, è disponibile a 297 dollari su Amazon, con uno sconto del 15% sul suo prezzo normale.

Casa

Amazon propone il Logitech Harmony Ultimate Smart Home Remote in vendita per 140 dollari, con un risparmio del 53% sul prezzo di vendita normale del dispositivo di 299 dollari. L’ultima Amazon Echo è disponibile con uno sconto di 50 dollari su Amazon se ci comprano tre unità insieme.

Videogiochi

Amazon offre uno sconto di 30 dollari su console “select” Xbox One S mentre Costco vende un pacchetto Xbox One S con un Game Pass di tre mesi e un controller aggiuntivo per 220 dollari, con un risparmio di 80 dollari sul suo prezzo al dettaglio ordinario.

Altro

Il monitor 27 Gaming Monitor di Dell, che di solito viene venduto per 800 dollari, sarà disponibile sul sito di Dell per 400 dollari il 24 novembre.