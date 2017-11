Black Friday già arrivato su Amazon con ben 15 mila offerte

È partito con una serie di migliaia di offerte il conto alla rovescia per il Black Friday sul sito di Amazon.it: dal 20 novembre fino al 24 novembre sul sito di e-commerce poi si farà sul serio con l’inizio della stagione dello shopping delle festività natalizie.

La settimana del Black Friday comincia ufficialmente ma quest’anno Amazon.it ha preparato anche una settimana di “preparazione”: grazie alle offerte disponibili fino a domenica 19 novembre, i clienti potranno avere in totale due settimane di promozioni. Dai prodotti per l’infanzia a quelli per lo sport, dalla moda ai giocattoli, oltre 15.000 offerte saranno disponibili con sconti tra il 20% e il 40%.

I prodotti delle piccole e medie imprese e degli imprenditori rappresentano oltre il 70% delle offerte totali e offrono ai clienti di Amazon.it una più ampia selezione di regali per amici e parenti.

“Nel corso degli anni, il Black Friday è diventato un evento irrinunciabile per i consumatori italiani, segnando l’inizio dello shopping natalizio. Siamo molto felici di offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di offerte”, ha raccontato François Nuyts, Country Manager Amazon.it e Amazon.es. “Ogni anno, durante il Black Friday godiamo sempre più della varietà di prodotti offerta da piccole e medie aziende e imprenditori: oltre 2 promozioni su 3 riguarderanno prodotti venduti dalle PMI, la percentuale più alta nella storia di Amazon.it”.

Le centinaia di prodotti offerti da venditori terzi durante l’evento dedicato allo shopping consentono di moltiplicare in un solo giorno le loro vendite e di offrire i loro prodotti a milioni di clienti su Amazon.it e sugli altri siti europei di Amazon, presentandoli a milioni di acquirenti in occasione dello shopping natalizio.

“L’anno scorso abbiamo venduto migliaia di pezzi. Non ci potevo credere. Conoscevo la giornata dedicata alle promozioni perché parte della mia famiglia vive negli Stati Uniti, dove è popolare da anni. È stato naturale aderire, mi aspettavo di arrivare a qualche centinaio di ordini. Invece boom: impressionante. Uno choc totale, in senso buono” ha dichiarato Marzio Gasparro, fondatore e proprietario di Ubsound, marchio italiano di dispositivi audio.

Il Black Friday segna l’inizio dello shopping natalizio, le offerte di Amazon.it iniziano oggi e aumenteranno fino al Black Friday, il 24 novembre, e al Cyber Monday, il 27 novembre.

Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari in promozione e che potranno durare 24 ore. I clienti Amazon Prime avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi.

I clienti Amazon Prime di Amazon.it che vivono nell’area di Milano e hinterland avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti effettuati tramite l’app Prime Now o sul sito primenow.amazon.it, beneficiando di consegne in un`ora o in finestre di due ore. Saranno centiania le offerte disponibili anche su Prime Now, tra cui alcune offerte esclusive.

Le offerte continuano poi per tutto il fine settimana fino a lunedì 27 novembre, conosciuto anche come Cyber Monday. Amazon.it metterà a disposizione dei clienti migliaia di nuove offerte durante il weekend e il Cyber Monday, in particolare prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, articoli per la casa e la cucina e utensili.