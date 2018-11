Black Friday e Cyber Monday: vendite record per store online di Triboo

Dagli Usa all’Europa il passo è breve e anche in Italia da qualche anno ormai il Black Friday, il “Venerdì Nero” che inaugura il periodo dello shopping natalizio all’indomani della Festa del Ringraziamento americana, ha preso sempre più piede. La conferma arriva dai numeri registrati lo scorso 23 novembre e il successivo 26, rispettivamente con il Black Friday e il Cyber Monday appuntamenti divenuti imperdibili fra i consumatori di tutto il mondo che, sempre di più, decidono di scegliere ed acquistare prodotti Made in Italy.

In particolare si è registrato un boom delle vendite di prodotti hi-tech. Stando al risultato di una ricerca di mercato condotta da GfK, tra il 19 e il 25 novembre gli italiani hanno speso ben più di 375 milioni di euro in “Technical Consumer Goods”, un insieme di 18 categorie tra cui televisori, computer, smartphone, tablet, fotocamere, ma anche elettrodomestici vari.

Sei fa un confronto tra la settimana del Black Friday 2018 e quella dell’anno precedente, si scopre che gli acquisti di queste tipologie di prodotti è cresciuta del 42%. Se da un lato l’e-commerce ha registrato un miglioramento del 53%, anche il traffico dei punti di vendita fisici è stato elevato, con una variazione positiva del 42% rispetto al medesimo periodo del 2017.

Un’ulteriore conferma del trend positivo dei consumi in Italia durante il periodo contrassegnato da Black Friday e Cyber Monday arriva dall’incremento del 61% degli ordini rispetto all’anno prima per gli store online gestiti da Triboo, società quotata sul mercato MTA e attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, che controlla Wall Street Italia attraverso l’editore Brown Editore.

Il gruppo guidato da Giulio Corno è dotato di piattaforme tecnologiche all’avanguardia, un network integrato di servizi, innovazione continua, una infrastruttura logistica ancora più solida grazie alla partnership strategica con Arvato Italia (Gruppo Bertelsmann) insieme a valide competenze professionali, tutti caratteri distintivi dell’offerta e-commerce di Triboo.

Partner che accompagna con successo i propri clienti nelle scelte strategiche di posizionamento volte a sfruttare al meglio le sfide dei mercati e il passaggio da una logica di multicanalità a “omnicanalità”, ponendo al centro il consumatore e offrendo un’esperienza unica, senza barriere fra online ed offline.

Oggi come oggi per Triboo continuano gli investimenti in competenze interne e innovazione, con l’obiettivo di posizionarsi in maniera sempre più distintiva nel mercato di riferimento – in particolare sul Fashion & Accessories – e per ampliare la propria offerta, che è diventata sempre più completa e globale.