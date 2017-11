Black Friday amaro per Amazon, errore informatico mette a rischio vendite

Il Black Friday, ovvero il giorno dei grandi sconti che apre solitamente la corsa allo shopping natalizio, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per Amazon. Centinaia di migliaia di prodotti Amazon potrebbero non essere disponibili entro venerdí 24 novembre, giorno in cui quest’anno cadrà la ricorrenza.

Secondo quanto riporta il sito del giornale britannico Sun, un errore informatico sta infatti impedendo ai rivenditori, l’80% dei quali sono indipendenti, di ricevere dal colosso dell’e-commerce quote dei pagamenti effettuati dai clienti. Senza fondi, quindi, diventa impossibile portare in magazzino nuovi articoli da rivendere.

“Siamo in ginocchio”, ha detto un rivenditore.

Di solito, i rivenditori vengono automaticamente rimborsati ogni due settimane da Amazon, ma il sistema non sta attualmente funzionando. Il problema riguarda Gran Bretagna, Francia e Germania.

Dalla società hanno intanto fatto sapere: