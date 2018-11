Black Friday 2018: gli sconti nel settore abbigliamento

Il Black Friday 2018 si avvicina e molti negozi fisici e siti on line si preparano per la giornata di sconti e promozioni che dà ufficialmente il via allo shopping natalizio. Un’occasione ideale per acquistare l’oggetto dei desideri e fare i regali di Natale sfruttando offerte e promozioni. Tanti i prodotti in sconti, dall’elettronica all’informatica, passando per la casa e la cura della persona, fino ai prodotti alimentari e ovviamente l’abbigliamento.

Per gli amanti dello shopping di marca, molti siti stanno già lanciando offerte e promozioni. Tra questi Zalando in una sezione dedicata del suo sito presenta le sue promozioni. Dalle scarpe Nike di vari modelli scontate del 20%, agli zaini Vaude e Kipling scontati dell’11% e del 6%, alle collane Thomas Sabo in saldo del 29%, fino alle scarpe Jordan scontate del 20%, e t-shirt e magliette Soul Star in saldo del 25 e del 30 per cento.

Prezzi da occasione anche da Zara che in attesa del Black Friday 2018 presenta nella sezione Special Prices una serie di prodotti in sconto, come trench, pantaloni jogger, giubbotti imbottiti, pullover e borse.

Il Black Friday invece è già iniziato da H&M che lancia una speciale promozione con sconti fino al 40% su numerosi capi selezionati e offerte simili anche nei negozi fisici. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte e gli sconti sono applicati automaticamente al momento del pagamento e per tutte le categorie, Donna, Uomo, Bambini e anche Home.