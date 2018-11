Black Friday 2018, un italiano su due mette mano al portafoglio

Oggi è il giorno del Black Friday 2018, il venerdì nero che inaugura in via ufficiale lo shopping natalizio e in questa occasione hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani (47%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. Lo dice un’analisi Coldiretti/Ixè dalla quale emerge che la spesa media sarà di 118 euro a persona.

Un importo rilevante ma ancora lontano di quello dei consumatori statunitensi che secondo la Coldiretti per il Black Friday spenderanno oltre i mille dollari per i loro acquisti, dal cibo all’abbigliamento, con un +4,1% rispetto all’anno scorso, secondo le stime della National Retail Federation mediamente gli americani.

“Anche se prevale ancora la scelta dei negozi al dettaglio tradizionali si registra un deciso aumento della spesa sul web alla quale fa ricorso quest’anno ben il 46% degli italiani che fanno acquisti. Complessivamente il giro di affari quest’anno in Italia supera i 2 miliardi favorito dalla tendenza nazionale a non concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intera settimana”.

Gli acquisti più gettonati vanno dalla tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche l’enogastronomia fino ai servizi come trasporti, vacanze ed addirittura onoranze funebri. Per questo il consiglio della Coldiretti è “non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi nel caso della rete a siti sicuri”.