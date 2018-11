Black Friday 2018: le migliori TV in promozione

La settimana del Black Friday 2018 è iniziata e proseguirà fino a venerdì 23 novembre. Come ormai da tradizione, è l’elettronica a fare la parte del leone in questo periodo di offerte pre-natalizie. Fra le occasioni, non mancano le televisioni ad alta definizione, sulle quali vengono applicati sconti particolarmente vantaggiosi rispetto ai prezzi di listino. In questa panoramica ci concentreremo sulle offerte migliori per tv 4k di 55 pollici, provenienti da alcuni dei maggiori store online: Amazon, Media World, UniEuro e Euronics.

Amazon

Premiata con il bollino “Amazon’s Choice”, il modello “Samsung UE55NU7172 55″ 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero” presenta il prezzo più competitivo rispetto ai concorrenti: 482 euro (contro i 729 di listino).

Un altro televisore di livello paragonabile, in sconto del 20%, è il modello “Sharp Aquos LC-55UI7552E Smart TV 55” UHD 4K HDR, audio Harman Kardon”, il cui prezzo passa da 599 a 479 euro.

UniEuro

Fra i prodotti più scontati per UniEuro, troviamo la smart tv-ultra HD “Samsung UE55NU7400U 55″ 4K Ultra HD Smart”, scontata del 40% a 599 euro (battuti su questo modello i prezzi dei tre concorrenti).

MediaWorld

L’offerta vincente di MediaWorld, disponibile solo online appartiene a una tv di classe di prezzo superiore, “LG 55SK8500”, 55 pollici Ultra HD 4K, con classe energetica A+. Prezzo: da 1499 a 1170 euro.

Euronics

Sempre sul terreno delle tv ultra HD a 55 pollici Euronics risulta vincente per il modello “TCL – U55P6016 – NERO”, ridotto da 599 a 485 euro.