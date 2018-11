Black Friday 2018: da Amazon shopping al via il 19 novembre

Amazon gioca d’anticipo sullo shopping natalizio. Il Black Friday quest’anno sul sito di e-commerce più famoso al mondo inizierà lunedì 19 novembre e durerà per un’intera settimana fino al 23 novembre per poi chiudere il 26 con il Cyber Monday.

Elettronica, abbigliamento, prodotti per la casa, giocattoli e molte altre categorie con sconti tra il 15% e il 40%, senza dimenticare le offerte lampo di 6 ore e offerte del giorno con prodotti molto popolari. Per i clienti Prime c’è anche la possibilità di usufruire delle Offerte lampo, 30 minuti prima degli altri. Inoltre dopo Parigi, Berlino, Amsterdam, Londra e Madrid anche a Milano in Via Dante 14 a Milano apre il primo pop-up store di Amazon in Italia, Amazon Loft for Xmas dove verranno esposte una serie di proposte di articoli fortemente scontati. Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre dalle ore 10 alle 20.

Ma il Black Friday non è solo da Amazon. Aderiscono alla giornata di sconti e offerte tantissimi altri siti on line e negozi fisici. Per chi però preferisce acquistare comodamente seduto sul divano di casa è bene prestare attenzione ad alcune cose prima di procedere allo shopping. In primis è buona prassi controllare il proprio account sulla piattaforma di e-commerce scelta, dalla scadenza della carta di credito all’indirizzo registrato per la consegna. Magari un problema dell’ultimo minuto ci farà perdere il prodotto tanto agognato. Per evitare fregature su un sito magari poco frequentato è utile leggere le recensioni degli altri utenti. Infine ricordarsi che non tutti i siti di e-commerce sposano appieno la filosofia del Black Friday. Per capire se difatti lo sconto è veramente conveniente, basta tracciarne il prezzo su diverse piattaforme on line in altri periodi dell’anno o, almeno, a partire da qualche settimana prima del Black friday. Magari, con gran sorpresa, in periodi dell’anno “meno clou” quel prodotto costa ancora di meno.