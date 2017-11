Black Friday 2017: le offerte di Apple

NEW YORK (WSI) – Ancora non c’è l’ufficialità che Apple parteciperà al Black Friday 2017, che quest’anno si terrà il prossimo 24 novembre ma non dovrebbero esserci particolare sorprese in merito.

Tra le offerte che il colosso di Cupertino potrebbe prevedere per la giornata di shopping che precede il Natale pare che non ci sarà il nuovissimo iPhone X a prezzo scontato. Il nuovissimo smartphone della casa di Cupertino, infatti, sarà con ogni probabilità escluso dalle promozioni.

Ma Apple potrà decidere di muoversi come l’anno scorso quando lo Store Italiano ha dedicato un’intera pagina al Black Friday offrendo la spedizione gratuita su ordini di almeno 40 euro per gli articoli in stock. Le offerte per il Black Friday Apple dello scorso anno erano essenzialmente legate a buoni sconti e carte regalo, così chi comprava un iPhone 6s, 6s Plus o SE riceveva una carta regalo di 50 euro. Con molta probabilità, anche quest’anno Mac, iPhone, Apple Watch e iPad saranno in sconto il giorno venerdì 24 novembre, per poi ritornare a prezzi bassissimi il giorno 27 novembre.

In attesa di conoscere le offerte per il Black Friday 2017 i siti che potranno inserirle sono, oltre all’Apple Store Italia, il rivenditore ufficiale dei prodotti Apple in Italia, anche Amazon, il più grande sito di e-commerce, ma anche Unieuro, Mediaworld ed Euronics.