Black Friday 2017: i migliori sconti di Amazon

MILANO (WSI) – Inizia la settimana del Black Friday, il venerdì nero con sconti e promozioni su una vasta rete di negozi, fisici e on line, che apre lo shopping natalizio. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre ma su alcuni siti di e-commerce tra cui Amazon il periodo di saldi è già iniziato e si trovano sconti fino a più del 50%.

Il colosso dell’e-commerce ha inaugurato la settimana del venerdì nero con sconti in tutte le categorie, come Elettronica, Informatica, Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Prima infanzia, Prodotti per ufficio, Libri, Musica e molto altro. Tra le offerte del giorno il robot da cucina Kenwood, l’aspirapolvere Robot ILIFE6, notebook HP Pavilion 15-cc507 nl, lestrattore Succovivo compact 700 di Imetec,. Scarpe Timberland, Forno a microonde digitale Daewook, Oral-B Smart 5 5000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile con Connessione Bluetooth, il gioco da tavola di Hasbro Taboo, YI Action Camera 4k con Custodia Impermeabile, LG Monitor da 27″ 4K UltraHD LED IPS, Einhell TE-TK 18 Li (CD+CI) Kit di Utensili, Trapano Avvitatore a Batteria, Avvitatore a Impulsi, 1 byone Giradischi Vintage a Cinghia con 3 Velocità Giradischi, Polar M460 HR con sensore cardio OH1, Bike computer con GPS integrato e sensore di frequenza cardiaca da braccio, orologi da donna Emporio Armani e una serie di gioielli.

Su alcuni prodotti, come il gioco Final Fantasy x, il rasoio elettrico Braun Series 7, gli sconti superano il 50%. Per chi ha Amazon Prime, il servizio che permette di ricevere consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni, si avrà l’accesso anticipato di 30 minuti alle Offerte lampo e ad altri benefici. Per chi si iscrive a Prime, l’abbonamento si può annullare quando si vuole e dopo i primi 30 giorni, l’iscrizione e prosegue automaticamente a 19,99 euro l’anno.