Bitcoin sfonda $7.000. El-Erian: “è una commodity”

Bitcoin inarrestabile continua a macinare record su record, superando per la prima volta quota 6.900 dollari dopo l’annuncio di ieri da parte del CME Group (Chicago Mercantile Exchange) del lancio di un future su Bitcoin.

L’impannata della criptovaluta ha portato a 188 miliardi di dollari il valore di mercato complessivo delle monete virtuali: del totale 115 miliardi è rappresentato dal Bitcoin.

I valori raggiunti mercato delle valute digitali continuano a suscitare da una parte grande interesse, dall’altro sollevano molte perplessità, alimentando allo stesse tempo l’idea che il mercato sia in una fase di bolla.

Nonostante il forte interesse degli investitori, Mohamed El-Erian, chief economic advisor di Allianz, durante il Barclays Asia Forum che si tiene a Singapore, ha detto ai microfoni della CNBC che “più che delle valute, le criptovalute devono essere considerate come materie prime”.

“Le monete hanno un valore prevedibile e per questo vengono utilizzate come mezzo di scambio. Non è il caso del bitcoin che sta ancora cercando la stabilità e pertanto puo’ essere considerati più come commodity”.