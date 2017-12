Bitcoin senza freni: sopra $15 mila, vale più di Coca Cola e quanto J&J

Bitcoin senza freni, continua a macinare record dopo record. L’ultimo è stato aggiornato nella notte quando la più famosa tra le criptovalute è schizzata sopra i 15mila dollari. Solo il 29 novembre aveva superato i 10mila dollari, per poi salire oltre gli 11mila nello stesso giorno. Significa che in una settimana ha guadagnato 5mila dollari di valore, un terzo del prezzo attuale. Quota 12mila è stata superata nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre ed in poche ore la moneta virtuale ha raggiunto un altro massimo.

I nuovi rialzi degli ultimi giorni hanno portato la capitalizzazione della criptovaluta più famosa al di sopra dei 200 miliardi di dollari, entra nella top ten di Wall Street delle società a maggior capitalizzazione dell’economia reale, in un testa a testa per il settimo posto con Johnson & Johnson e superando colossi del calibro di Coca Cola e Citigroup.

Ma la corsa senza fine del bitcoin continua, alimentata di recente dalla notizia dell’arrivo sulla scena dei futures sulla criptovaluta – il primo dei quali prende il via domenica 10 dicembre – a trascinare tutte le altre criptovalute che, stando alla stima di Coinmarketcap, hanno raggiunto una capitalizzazione complessiva di 376 miliardi, un valore che colloca l’intero criptomondo al di sopra di colossi come ExxonMobil e Jp Morgan, facendo l’ingresso di diritto nella top ten delle aziende a maggior capitalizzazione di Wall Street.

La corsa del Bitcoin resta spacca in due la comunità finanziaria, tra chi considera la criptovaluta una “frode” come l’amministratore delegato di Jp Morgan, Jamie Dimon, e chi invece vede ancora lunga la strada dei rialzi. Tra questi ultimi spicca il l’hedge fund di Fortress, Michael Novogratz (uno dei primi a credere nell’Ethereum e che viene soprannominato dagli altri trader il “re dei Bitcoin”), il quale qualche giorno fa ha stimato un aumento delle quotazioni fino a 40 mila dollari.