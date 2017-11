Bitcoin: schema Ponzi per banca asiatica, bolla gigantesca secondo Roubini

NEW YORK (WSI) – Il Bitcoin? Uno schema Ponzi, una truffa finanziaria. A dirlo una delle banche più grandi dell’Asia, la DBS bank tramite le parole di David Gledhill alla CNBC:

“Vediamo che il bitcoin è come un po’ uno schema Ponzi. Le transazioni sono “incredibilmente costose” e “tutte le tasse sono nascoste attraverso i meccanismi criptati o-meccanismi. Non pensiamo che per DBS partecipare a questo gioco in questo momento produrrà un vantaggio competitivo”.