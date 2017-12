Bitcoin: più 20% in un giorno sui futures. Per Ubs è “una bolla”

Il debutto del Bitcoin sul mercato dei futures non cambia i contorni della storia: la criptovaluta più famosa al momento non diventerà una valuta legale, nonostante il lancio dei futures induca alcuni investitori a ritenere che il mercato ora diventerà più stabile.

È quello che crede il capo economista di Ubs Paul Donovan, specificando che quella del Bitcoin non è nient’altro che l’ennesima bolla.

“Le criptovalute hanno valore solo se accettate come valute” ha scritto Donovan in una nota, aggiungendo che “finora la monete digitali non possono essere utilizzate per le transazione importante in un’economia, così come l’offerta di criptovaluta non può che aumentare, il che la rende una scarsa riserva di valore”