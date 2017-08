Bitcoin, possibili nuove dispute interne in arrivo

Crescono i guadagni di Bitcoin nonostante la scissione di un gruppo di sviluppatori da tempo in contrasto con gli altri che ha portato alla nascita di Bitcoin cash la scorsa settimana. Il prezzo della criptovaluta ha raggiunto livelli senza precedenti toccando i 3,292,41 dollari. Il dibattito si concentra ora sul come aggiornare la sua tecnologia sottostante.

Un gruppo di sviluppatori sostiene una soluzione chiamata SegWit2x mentre i cosiddetti “minatori”, alcuni dei quali hanno creati Bitcoin Cash, vorrebbero aumentare in modo più drastico le dimensioni dei blocchi di dati.”L’ala dura dei minatori ha un seguito limitato e non avrà impatto sul prezzo o sullo sviluppo futuro di Bitcoin”, ha detto Aurelien Menant, chief executive officer di Gatecoin Ltd, una criptovaluta di Hong Kong, “l’attivazione di SegWit è una pietra miliare nello sviluppo della criptovaluta”.

Con l’aumento della popolarità di Bitcoin, le operazioni sono rallentate a causa di un limite alla quantità di dati elaborati dal blockchain. Con SegWit alcuni di questi dati verrebbero spostati dal network principale e le dimensioni dei blocchi verranno raddoppiate a due megabyte a novembre, un quarto di quelle di Bitcoin Cash. Le divisioni interne potrebbero disturbare la transizione.

Nonostante questo, il successo di Bitcoin continua mentre nel frattempo, il prezzo di Bitcoin Cash è sceso del 67% dai record della scorsa settimana. rafforzando l’appeal del suo cugino più anziano. Il dibattito non è ancora chiuso perché una parte degli sviluppatori potrebbe opporsi all’accordo su SegWit2x.